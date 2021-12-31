Sağlık

4’üncü doz Covid-19 aşısına onay veren ilk ülke İsrail

Dünya genelinde Omicron varyantı nedeniyle yeni tip coronavirüs (Covid-19) vaka sayıları rekor seviyelere yükselirken İsrail 4’üncü doz aşıya onay veren ilk ülke oldu.
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ortadoğu İsrail Covid-19 aşı 4üncü doz onay

HABER MERKEZİ

İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nachman Ash, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında 4’üncü dozla ilgili açıklama yaptı.

Ash, toplumun Covid-19'a karşı riskli grubuna 4'üncü doz aşı uygulanması yönünde karar aldıklarını duyurdu.

Kararın son yapılan araştırma sonuçlarına dayanarak alındığını vurgulayan Ash, durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra 4’üncü aşının toplumun diğer kesimlerini de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Ash, çarşamba günü yaptığı açıklamada da yeni önlemler duyurmuş, 50 kişiden fazla kalabalık ortamlarda dışarıda da maske zorunluğu getirildiğini duyurmuştu.

İsrail'de bugüne kadar 8 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 1 milyon 300 binden fazla vaka tespit edildi.

Ülkede tam aşılananlar nüfusun yüzde 64'üne çıkarken, takviye aşı olanlar ise nüfusun yüzde 45'ine tekabül ediyor.

 

 

 

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