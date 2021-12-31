Rusya’dan Taliban açıklaması: Tanınması için henüz erken

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına verdiği demeçte Afganistan'daki Taliban yönetiminin tanınması, Belarus ve ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Sergey Lavrov, “Afganistan'da Taliban yönetiminin resmen tanınması için henüz erken. Olumlu bir karar alınması Afganistan’da durumun nasıl gelişeceğine, daha doğrusu Taliban’ın kapsayıcı bir hükümet kurulmasına, Afganistan topraklarından yayılan terör ve uyuşturucu tehditleri dahil, çeşitli konularda verdikleri sözleri ne zaman yerine getireceklerine bağlı” ifadelerini kullandı.

“ULUSLARARASI TOPLUMLA DAYANIŞMA İÇİNDE HAREKET EDECEĞİZ”

Lavrov ayrıca, “Bununla bağlantılı olarak uluslararası toplumun geri kalanı ile dayanışma içinde, Taliban hareketini BM Güvenlik Konseyi yaptırım listesinden çıkarmak yönünde adım adım ilerleyeceğiz. Bu da Afganistan’daki yeni hükümetin tanınması için temel oluşturacaktır” dedi.

Yeni Afgan yönetimi temsilcileriyle iş temaslarını sürdürdüklerini söyleyen Lavrov, bu temasların Kabil’deki Rus büyükelçiliği üzerinden de yürütüldüğünü belirtti.

“BELARUS İLE ASKERİ İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ”

Öte yandan Rusya ve Belarus’un “Batı’nın uzlaşmacı çözümler aramak konusundaki isteksizliği nedeniyle askeri işbirliğini artırmaya devam edeceklerini” söyleyen Lavrov, “Dışişleri kurumlarımızın çalışmalarının her türlü meseleye siyasi-diplomatik yolla çözüm aramaya yönelik olduğunu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Lavrov, iki ülke arasındaki Birlik Devleti’nin dış politika alanında koordineli eylemler programı ile NATO’nun askeri altyapısını sınırlara yaklaşmasıyla ilgili “tehditlerin bastırılmasının amaçlandığını” ekledi.

“ABD’NİN RUSYA’DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNDEKİ PERSONEL KOTASINI DOLDURMASINA BİR ENGEL YOK”

Lavrov, ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’ndeki 455 kişilik personel kotasını doldurması ve konsolosluk hizmetlerinin çalışmalarını normal hale getirmesi önünde hiçbir engel olmadığını söyledi.