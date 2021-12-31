Politika

Erdoğan: Dövizdeki dalgalanmayı ortadan kaldırdık

Erdoğan, yeni yıl mesajında, “Döviz kurunda yaşanan, ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle ve ilerleyişiyle uyumlu olmayan dalgalanmayı, serbest piyasa kuralları çerçevesinde aldığımız tedbir paketiyle ortadan kaldırdık” dedi.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan döviz kuru dalgalanma

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Ekonomide tarihî bir dönüşümü başlattık” diyen Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma kararlılığında olduklarını söyledi.

Erdoğan’ın mesajında ekonomi başlığında şu ifadeleri öne çıktı:

“Elbette, her tarihî değişim gibi, bu süreçte de sancılar, sıkıntılar, bedeller ortaya çıkmıştır. Türk ekonomisinin uzun süredir maruz kaldığı saldırılar sebebiyle, bu tür beklenmedik sarsıntılara karşı zaten hazırlıklıyız."

Nitekim döviz kurunda yaşanan, ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle ve ilerleyişiyle uyumlu olmayan dalgalanmayı, serbest piyasa kuralları çerçevesinde aldığımız tedbir paketiyle ortadan kaldırdık. Hedefimiz; yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, işletmelerimizin, vatandaşlarımızın önlerini görerek ekonomideki atılımımıza en yüksek katkıyı sağlayabilecekleri istikrar ve güven iklimini kalıcı kılmaktır. Her ne kadar, dövizdeki yükselişin durmayacağı propagandasıyla vatandaşlarımıza ciddi zararlar ettiren bir kesim, kendi aklınca yeni sinsilikler, yeni oyunlar peşinde koşsa da, bu güven ve istikrar iklimini kökleştirmekte kararlıyız.”

 

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