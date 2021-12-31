Politika

Başkan Barzani’den yeni yıl mesajı

Başkan Mesud Barzani, “Tüm Kürdistan, Irak ve dünya halklarının yeni yılını kutluyorum” dedi.
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kürdistan Mesud Barzani Peşmerge Güçleri yeni yıl

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, yeni yıl dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Kürdistan, Irak ve tüm dünya halklarının yeni yılını kutluyorum” diyen Başkan Barzani, daha sağlıklı bir 2022 umduklarını dile getirdi.

Peşmerge Güçleri’nin gösterdiği fedakarlıkların her zaman kalbinde olduğunu vurgulayan Başkan Barzani, “Ayrıca, fedakarlıkları sonsuza dek hafızalarımızda kalacak olan Peşmerge Güçleri’nin de yeni yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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