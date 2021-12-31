Kürdistan Parlamentosu’ndan yeni yılda birlik ve beraberlik çağrısı

ERBİL

Kürdistan Parlamentosu, yeni yıl dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Kürdistan Parlamentosu Başkanlığı imzasıyla yayımlanan mesajda, “Yeni yıl vesilesiyle Kürdistanlıları, Irak ve dünya halklarının yeni yılını içten dileklerimizle kutluyoruz. Yeni yılın daha iyi bir başlangıca vesile olmasını diliyoruz” denildi.

Daha huzurlu ve sağlıklı bir yıl temennisinde bulunulan açıklamada, tüm taraflara Kürdistan halkının tüm anayasal haklarını elde etmesi için birlik ve beraberlik içinde hareket etme çağrısında bulunuldu.

Kürdistan’daki birlikte yaşam ve hoşgörü kültürüne vurgu yapılan açıklamada, bu kültürün daha da gelişmesi için beraber çalışması gerektiği belirtildi.

“Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü için Kürdistan Bölgesi Hükümeti yeni kurulacak Irak hükümetinin anlaşmasını umuyoruz” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bunun için tüm Kürdistanlı tarafların sürece katılması ve Kürdistan halkının tüm anayasal haklarına kavuşması temelinde hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı.