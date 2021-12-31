Bahreyn 10 yıl sonra Şam'a yeniden büyükelçi atadı

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Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Kral Hamed bin İsa Al Halife yayımladığı kararnameyle, Vahid Mubarek Seyyar'ı Bahreyn'in Suriye'deki diplomatik misyonunun başına “Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi” unvanıyla atadı.

2012'de Bahreyn ve Umman büyükelçilerini geri çağırarak diplomatik temsil seviyelerini düşürmüştü. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt de elçilerini geri çekerek diplomatik ilişkilerini tamamıyla kesmişti.

BAE, 27 Aralık 2018'de Suriye'deki diplomatik temsilciliğini maslahatgüzar seviyesinde yeniden açtığını, Umman da 5 Ekim 2020'de Suriye'ye büyükelçi gönderdiğini duyurmuştu.