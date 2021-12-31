Politika

Bahreyn 10 yıl sonra Şam'a yeniden büyükelçi atadı

Bahreyn, 2012'de büyükelçisini geri çağırarak diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğü Suriye'ye 10 yıl aradan sonra yeniden büyükelçi atadı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye Bahreyn Şam Büyükelçi

HABER MERKEZİ

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Kral Hamed bin İsa Al Halife yayımladığı kararnameyle, Vahid Mubarek Seyyar'ı Bahreyn'in Suriye'deki diplomatik misyonunun başına “Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi” unvanıyla atadı.

2012'de Bahreyn ve Umman büyükelçilerini geri çağırarak diplomatik temsil seviyelerini düşürmüştü. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt de elçilerini geri çekerek diplomatik ilişkilerini tamamıyla kesmişti.

BAE, 27 Aralık 2018'de Suriye'deki diplomatik temsilciliğini maslahatgüzar seviyesinde yeniden açtığını, Umman da 5 Ekim 2020'de Suriye'ye büyükelçi gönderdiğini duyurmuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv