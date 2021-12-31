Yeni Zelanda 2022'ye merhaba dedi
HABER MERKEZİ
Dünya yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını gölgesinde ikinci yılı da geriye bırakıyor. 2022 için geri sayım başladı.
2022'yi ilk olarak Büyük Okyanus'taki ada ülkeleri Samoa ve Kiribati karşıladı.
Samoa Adaları, 2011'de bulunduğu zaman dilimini değiştirerek, dünyada yeni yıla ilk giren ülkeler arasına girmişti.
Yeni Zelanda ise 2022'ye Erbil saatiyle 14.00'te girdi.
Yeni yılı karşılamak üzere sırada Avustralya var.
Erbil saati ile 16'da en büyük kenti Sidney'de geleneksel 12 dakikalık havai fişekli kutlama yapılacak.