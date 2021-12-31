Politika

Başbakan’dan yılbaşı mesajı: Kürdistan hep mamur ve güçlü olsun

Başbakan Mesrur Barzani, yılbaşı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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kürdistan Mesrur Barzani yılbaşı Peşmerge 2022

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani yayımladığı yılbaşı mesajında, “Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Kürdistan hep mamur ve güçlü olsun” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, yılbaşı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başbakan, “2022 yılının gelişi dolayısıyla Başkan Barzani’ye, tüm Kürdistan vatandaşlarına, kahraman Peşmergelere, iç güvenlik güçlerine ve şehit yakınlarına en sıcak tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Yeni yılın güzelliklere vesile olmasını ve tüm olumsuzluk ve krizlerin son bulduğu bir yıl olmasını dileyen Başbakan, geride bırakılan yılda yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen hükümetinin reform adımlarını atmaktan geri durmadığını bildirdi.

Özel sektörle işbirliği içerisinde tüm Kürdistan Bölgesi’nde ekonomik altyapıyı güçlendirecek stratejik projelerin hayata geçirildiğini kaydeden Başbakan, yeni yılda daha iyi hizmetler yapıp, yeni projeleri hayata geçirmeyi umduğunu belirtti.

Yeni yılla birlikte zor günlerin son bulmasını ve Kürdistan’ın gelişim kervanının devam etmesini  dileyen Başbakan, geçtiğimiz yolda bazı doğal afetlerin yaşandığını ve bazı Peşmergelerin de şehit olduğunu hatırlattı.

 

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