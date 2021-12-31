Neçirvan Barzani’den yılbaşı mesajı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, yılbaşı dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında, tüm Kürdistan halkının yanı sıra, şehit aileleri, kahraman Peşmergeler, güvenlik güçleri, gençler, yurtdışındaki Kürdistanlılar ve Irak ve dünya halklarını kutladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 2022 yılının gelişi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Yeni yılın güzelliklerle dolu, krizlere ve salgına karşı zaferin elde edildiği bir yıl olmasını dileyen Neçirvan Barzani, yeni yılın insanlığa mutluluk, istikrar ve ilerleme getirmesi temennisinde bulundu.

Covid-19 salgını dolayısıyla zorlu 2 yıl geçirildiğini ve terörle mücadeleye devam edildiğini kaydeden Kürdistan Bölgesi Başkanı, geçirdiğimiz yıl içerisinde iç yakıcı göç olayları, iklim değişikliği ve sel felaketlerini yaşandığını hatırlattı.

Şehit ailelerine bağlılıklarını, şehitleri saygıyla andıklarını ve sorunlara karşı savunmada olan Kürdistan halkına teşekkür ettiğini söyleyen Neçirvan Barzani, Kürdistan halkı için daha iyi bir gelecek oluşturulmasının, tüm Kürdistanlı tarafların ortak çalışmasını ve birliğini gerektirdiğini ifade etti.

Irak’ın da geçmiş hatalarından ders çıkarıp, yeni bir sayfa açması sorunların çözümü için gerçekçi anlama ve irade ortaya koyması gerektiğine değinen Neçirvan Barzani, karşılıklı birbirini kabul etme ve siyasi süreç ve ülke yönetiminde dürüstçe bir ortaklığın sağlanması temennisinde bulundu.

Terörle mücadelede verdikleri destekten ötürü Uluslararası Koalisyon ve dost ülkelere teşekkür eden Kürdistan Bölgesi Başkanı, uluslararası toplumun aktif bir üyesi olarak Irak ve bölgede istikrar faktörü olmaya devam edeceklerini bildirdi.