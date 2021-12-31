Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 102 vaka

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 dolayısıyla son 24 saatte 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 2 bin 929 Covid-19 testi yapılırken, 103 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 169 kişi sağlığına kavuşurken, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 666 bin 268 Covid-19 testi yapılırken, 380 bin 743 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Şimdiye kadar 372 bin 127 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 110 kişi yaşamını yitirdi.

1506 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.