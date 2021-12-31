Türkiye’de yeni vaka sayısı 40 bini aştı

HABER MERKEZİ

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 786 vaka tespit edildi.

372 bin 516 test yapıldı, 23 bin 968 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada "Riskin arttığı bir dönemdeyiz" diyerek şunları söyledi:

"Yılbaşı uyarısı! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar!"