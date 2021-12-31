Yaşam

Batman'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen ekibe yönelik yapılan saldırı sonucu bir bekçi hayatını kaybetti, bir polis de yaralandı.
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HABER MERKEZİ

Batman'da Huzur Mahallesinde hırsızlık suçundan aranan firariyi yakalamak isteyen polis ve bekçilere tabancayla ateş açıldı.

Karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada bir polis ile bir bekçi yaralandı.

Ekiplere ateş açtığı tespit edilen hırsızlık firarisinin kardeşi yaralı ele geçirildi.

Kaçmaya çalışan hırsızlık firarisi ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, olay yerinde incelemelerde bulundu.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bekçi Abdurrezzak Kanat yaşamını yitirdi.

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