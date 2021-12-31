Politika

ABD'de silahlı saldırı: 65 el ateş edildi

ABD’nin Philedelphia şehrinde iki kişi çevreye rastgele ateş açtı.
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ABD Philedelphia silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

ABD’nin Philedelphia şehrinde iki kişi çevreye rastgele ateş etti. Biri ağır 6 kişi yaralandı.

Rastgele ateş açma olayıyla ilgili açıklama yapan polis, bölgede toplam 65 el ateş edildiğini duyurdu.

Saldırı sonucu 21 yaşındaki bir kadın birçok yerinden vurularak hastaneye kaldırılırken bölgede bulunan 5 kişi daha silahlı saldırı da yaralandı.

Pek çok otomobil de yaşanan olaydan zarar gördü.

Yetkililer şehirde 2021 yılında 559 cinayetin işlendiğini bunun 1960’tan beri görülen en yüksek rakam olduğunu belirtti. 

 

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