ABD'de silahlı saldırı: 65 el ateş edildi
HABER MERKEZİ
ABD’nin Philedelphia şehrinde iki kişi çevreye rastgele ateş etti. Biri ağır 6 kişi yaralandı.
Rastgele ateş açma olayıyla ilgili açıklama yapan polis, bölgede toplam 65 el ateş edildiğini duyurdu.
Saldırı sonucu 21 yaşındaki bir kadın birçok yerinden vurularak hastaneye kaldırılırken bölgede bulunan 5 kişi daha silahlı saldırı da yaralandı.
Pek çok otomobil de yaşanan olaydan zarar gördü.
Yetkililer şehirde 2021 yılında 559 cinayetin işlendiğini bunun 1960’tan beri görülen en yüksek rakam olduğunu belirtti.