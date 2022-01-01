Yaşam

2022’nin ilk bebekleri Kürt illerinde dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebekleri Diyarbakır, Malatya, Bitlis, Elazığ ve Siirt'te dünyaya geldi.
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HABER MERKEZİ

Diyarbakır'da 2022 yılının ilk dakikasında Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 4 çocuk annesi Nuriye Çelik bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe Muhammed Geylani ismi verildi.

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Elif (23) ve Hamit Gürbüz (27) çiftinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya gelen erkek bebekleri oldu. Saat 00.05'te dünyaya gelen bebeğe Furkan ismi verildi.

2022'nin ilk bebeklerinden biri de özel bir hastanede dünyaya gözlerini açtı. Yeni yılın ilk dakikalarında Şükran Sevgi (40) ve Ersin Düzova'nın (43) çiftinin üçüncü çocukları olarak dünyaya gözlerini açan kız bebeğe Zeynep Gül adı verildi.

2022 yılının ilk bebeği Bitlis'in Tatvan ilçesinde özel bir hastanede dünyaya gelen Aksoy ailesinin kız bebekleri oldu. Saat 00.00'da dünyaya gelen bebeğe henüz isim verilmedi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Zeynep Özer'in oğlu Yağız Efe saat 00.02'de, Necla Deveboynu'nun kızı Beyza da saat 00.06'da dünyaya geldi.

Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Esra ve Ömer oldu. Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Zekiye Demirel ve Mehmet Ali Demirel çiftinin dördüncü çocuğu Esra bebek saat 00.02'de doğdu. Ayşe Karaduman ve Mehmedi Karaduman çiftinin üçüncü çocuğu Ömer ise 00.05'de doğdu.

(Kaynak: İHA)

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