Milislerin ABD Büyükelçiliği’ne yönelik planı ortaya çıktı

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Bağdat Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şii milisler, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in öldürülmesinin yıldönümünde ABD Büyükelçiliği’ne roketli saldırı planlıyor.

Açıklamada, olası bir saldırıya karşı Bağdat’ta çok sayıda güvenlik gücünün görevlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan dün Bağdat’ta gösteri düzenleyen Haşdi Şabi yanlıları, ABD ve İsrail bayraklarını yakarak iki ülkeye karşı ölüm sloganları attı.

Milis grupları sık sık ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli ve İHA'lı saldırılar düzenliyor.

İranlı general Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD tarafından 3 Ocak 2020’de Irak’ın başkenti Bağdat’taki havalimanında düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü.