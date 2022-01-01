Politika

Milislerin ABD Büyükelçiliği’ne yönelik planı ortaya çıktı

Şii milislerin ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne yönelik saldırı planı ortaya çıkarıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Kasım Süleymani Haşdi Şabi Bağdat

HABER MERKEZİ

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şii milisler, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in öldürülmesinin yıldönümünde ABD Büyükelçiliği’ne roketli saldırı planlıyor.

Açıklamada, olası bir saldırıya karşı Bağdat’ta çok sayıda güvenlik gücünün görevlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan dün Bağdat’ta gösteri düzenleyen Haşdi Şabi yanlıları, ABD ve İsrail bayraklarını yakarak iki ülkeye karşı ölüm sloganları attı.

Milis grupları sık sık ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli ve İHA'lı saldırılar düzenliyor.

İranlı general Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD tarafından 3 Ocak 2020’de Irak’ın başkenti Bağdat’taki havalimanında düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv