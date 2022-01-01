Sağlık

İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Covid-19'a yakalandı

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının başında çok zor günler geçiren İspanya'da vaka sayıları yeniden rekor kırmaya başladı.
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avrupa İspanya Coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

İspanya'da Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre, geçen hafta her 100 kişiden birinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Ülkede dün 161 bin 688 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Bu rakam 29 Aralık'ta görülen 100 bin 760 vaka sayısından yaklaşık yüzde 60 fazla.

Aşırı artış sonucunda geçen hafta her 100 kişiden birinin Covid-19'a yakalanmış olduğu belirtildi. Avrupa'nın en yüksek enfeksiyon oranına sahip bölgesi Navarre'da ise geçen hafta her 36 kişiden biri Covid-19'a yakalandı.

İspanya'da toplam vaka sayısı 6 milyon 294 bin 745'e ulaşırken aktif Covid-19 hasta sayısı 1 milyon 148 bin 385'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1803'e çıktı.

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