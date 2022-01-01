Suriye’ye sınır dışı edilen 9 Doğu Kürdistanlı 4 ay sonra serbest

ERBİL (K24)

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı açıklamada, “Türkiye ile İran arasında sağlana işbirliği neticesinde, söz konusu 9 vatandaş, bugün Urmiye üzerinden İran’a dönecektir” dedi.

Hatibzade, İran’ın Ankara ve Suriye Büyükelçilikleri ile iki ülkenin Tahran Büyükelçiliklerinin, 9 kişinin dönebilmesi için ailelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Doğu Kürdistan’ın Pawe kenti nüfusuna kayıtlı 9 vatandaş, Türkiye’de polis tarafından gözaltına alınmış, kimliklerini ibraz etmelerine rağmen Suriye’de silahlı grupların kontrolünde bölgeye sınır dışı edilmişlerdi.