Politika

Suriye’ye sınır dışı edilen 9 Doğu Kürdistanlı 4 ay sonra serbest

Türkiye tarafından Suriye’ye sınır dışı edilen 9 Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) vatandaş, 4 ay sonra serbest bırakıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Doğu Kürdistan Suriye

ERBİL (K24)

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı açıklamada, “Türkiye ile İran arasında sağlana işbirliği neticesinde, söz konusu 9 vatandaş, bugün Urmiye üzerinden İran’a dönecektir” dedi.

Hatibzade, İran’ın Ankara ve Suriye Büyükelçilikleri ile iki ülkenin Tahran Büyükelçiliklerinin, 9 kişinin dönebilmesi için ailelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Doğu Kürdistan’ın Pawe kenti nüfusuna kayıtlı 9 vatandaş, Türkiye’de polis tarafından gözaltına alınmış, kimliklerini ibraz etmelerine rağmen Suriye’de silahlı grupların kontrolünde bölgeye sınır dışı edilmişlerdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv