Yaşam

Tapınakta izdiham: Ölü ve yaralılar var

Hindistan'da bir tapınakta meydana gelen izdihamda en az 12 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.
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dünya Hindistan Cammu Keşmir Tapınak izdiham

HABER MERKEZİ

BBC’de yer alan habere göre, Hindistan’ın kuzeyindeki Cammu Keşmir bölgesinde Cammu şehri yakınlarındaki Hindu tapınağını bugün binlerce kişi ziyaret etti.

Tapınağa ziyaretçi sayısı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle günlük 25 bin ile sınırlandırılmıştı.

Ancak Katra kenti yakınlarındaki tapınakta ziyaretçi sayısının bugün bu sayının neredeyse iki katına ulaştığı belirtildi.

Sabah erken saatlerde meydana gelen izdihamda 12 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzdihamın nedenine dair henüz resmi açıklama yapılmadı; bazı görgü tanıkları, kalabalığın iyi yönetilmediğini söyledi.

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