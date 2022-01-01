Politika

Rus gemilerinin Ukrayna sularına girmesi yasaklandı

Ukrayna'da 1 Ocak 2022 itibarıyla Rus gemilerinin Ukrayna'nın iç sularına girmesini yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Rusya Karadeniz'de sık sık tatbikat düzenliyor
Rusya Karadeniz'de sık sık tatbikat düzenliyor
dünya Ukrayna Rus gemileri yasak

HABER MERKEZİ

Son dönemde Karadeniz’de artan gerilim ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırı hazırlığı iddiaları nedeniyle Ukrayna’dan bir adım daha geldi.

Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada'da 3 Aralık 2020'de kabul edilen ve Rus gemilerinin Ukrayna'nın iç sularına girmesini yasaklayan yasa, 1 yılı aşkın bir sürenin ardından bugün yürürlüğe girdi.

Yasaya göre “saldırgan devlet” olarak tanımlanan Rusya bandıralı gemiler, Ukrayna ile nehir limanları arasında uluslararası seferler kapsamında yolcu ve kargo taşımacılığı gerçekleştiremeyecek. Ayrıca Rus bandıralı gemiler, Ukrayna'nın iç sularında deniz kargo seferleri düzenleyemeyecek.

Yasayla birlikte Rusya vatandaşlarına ait deniz araçlarının Ukrayna gemi siciline kaydedilmesi de yasaklandı.

Ukrayna'nın iç suları, Dinyester, Dinyeper, Tuna nehri gibi büyük nehirlerden oluşuyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv