Spor

İşte 2021 yılının en çok kazanan 10 sporcusu

Her yıl olduğu gibi Forbes dergisi, 2021'de de hangi sporcunun ne kadar kazandığını listelerken, ilk 50'ye girme sınırı 28,5 milyon dolardan 34 milyon dolara yükseldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Forbes en çok kazanan sporcular 2021

HABER MERKEZİ

Forbes Dergisi, 2021 yılının en çok kazanan sporcularını açıkladı. Listedeki 50 sporcunun elde ettiği gelir geçen yıla göre %16 artarak yaklaşık 2,8 milyar olar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

 Sporcular saha içi sözleşmelerinin yanı sıra sponsorluk ve çeşitli işbirliklikleriyle büyük kazanç elde etti.

İşte yılın en çok kazanan 10 sporcusu:

1. Conor Mcgregot - Toplam kazanç: 180 milyon dolar

2. Lionel Messi – Toplam kazanç: 130 milyon dolar

3. Cristiano Ronaldo - Toplam kazanç: 120 milyon dolar

4. Dak Prescott - Toplam kazanç: 107.5 milyon dolar

5. LeBron James - Toplam kazanç: 96.5 milyon dolar

6. Nyemar - Toplam kazanç: 95 milyon dolar

7. Roger Federer - Toplam kazanç: 90 milyon dolar

8. Lewis Hamilton - Toplam kazanç: 82 milyon dolar

9. Tom Brady - Toplam kazanç: 76 milyon dolar

10. Kevin Durant - Toplam kazanç: 75 milyon dolar

Listede 12’nci sırada yer alan Jpon tenisçi Naomi Osaka, gelmiş geçmiş en çok kazanan kadın sporcu oldu. Toplam kazanç: 60 milyon dolar

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv