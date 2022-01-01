İşte 2021 yılının en çok kazanan 10 sporcusu

HABER MERKEZİ

Forbes Dergisi, 2021 yılının en çok kazanan sporcularını açıkladı. Listedeki 50 sporcunun elde ettiği gelir geçen yıla göre %16 artarak yaklaşık 2,8 milyar olar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sporcular saha içi sözleşmelerinin yanı sıra sponsorluk ve çeşitli işbirliklikleriyle büyük kazanç elde etti.

İşte yılın en çok kazanan 10 sporcusu:

1. Conor Mcgregot - Toplam kazanç: 180 milyon dolar

2. Lionel Messi – Toplam kazanç: 130 milyon dolar

3. Cristiano Ronaldo - Toplam kazanç: 120 milyon dolar

4. Dak Prescott - Toplam kazanç: 107.5 milyon dolar

5. LeBron James - Toplam kazanç: 96.5 milyon dolar

6. Nyemar - Toplam kazanç: 95 milyon dolar

7. Roger Federer - Toplam kazanç: 90 milyon dolar

8. Lewis Hamilton - Toplam kazanç: 82 milyon dolar

9. Tom Brady - Toplam kazanç: 76 milyon dolar

10. Kevin Durant - Toplam kazanç: 75 milyon dolar

Listede 12’nci sırada yer alan Jpon tenisçi Naomi Osaka, gelmiş geçmiş en çok kazanan kadın sporcu oldu. Toplam kazanç: 60 milyon dolar