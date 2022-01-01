Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’da son durum

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 3 bin 537 Covid-19 testi yapılırken, 64 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 104 kişi sağlığına kavuşurken, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 669 bin 805 Covid-19 testi yapılırken, 380 bin 807 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Şimdiye kadar 372 bin 231 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 113 kişi yaşamını yitirdi.

Dün Covid-19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmiş, 103 vaka tespit edilmişti.