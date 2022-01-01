Manchester City son dakika golüyle 3 puana uzandı

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Premier Lig'in 21’inci haftasında Arsenal'e konuk olan lider Manchester City, rakibini 2-1'lik skorla devirdi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan 2022 yılının ilk büyük maçı nefes keserken ligdeki galibiyet serisini 11 maça çıkaran Manchester City, Arsenal'in de dört maçlık galibiyet serisine son verdi.

Maça etkili başlayan Arsenal, 31’inci dakikada Bukayo Saka'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirleyen gol oldu.

Mücadelenin ikinci yarısı ise adeta fırtına gibi başladı. 54’üncü dakikada Bernardo Silva, Xhaka'nın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Stuart Attwell penaltı noktasını gösterdi.

57’nci dakikada penaltı atışını gole çeviren Riyad Mahrez skora dengeyi getirdi.

58’inci dakikada ise Arsenal çok net bir fırsattan yararlanamadı. Laporte'un ters kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Ake kayarak çizgiden çıkarırken, bu topu önünde bulan Martinelli'nin vuruşunda top yan direğe çarparak auta gitti.

Bu pozisyonun hemen sonrasında ise Arsenal, Gabriel'in ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasıyla sahada 10 kişi kaldı.

10 kişilik rakibi karşısında baskısını artıran Manchester City, aradığı golü 90+3'te Rodri ile buldu ve zorlu maç sonunda üç puanı hanesine yazdırdı.

Manchester City bu galibiyetle 53 puana yükselirken, Arsenal ise 35 puanda kaldı.