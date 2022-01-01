Politika

Brexit anketi: İngilizler yeniden referandum istiyor

İngiltere’de yapılan bir anket sonuçlarına göre, İngilizler Brexit'in İngiltere'ye zarar verdiği görüşünü savunuyor.
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dünya Brexit ingiltere AB Avrupa Birliği

HABER MERKEZİ

Brexit'in üzerinden bir yıl geçti ancak Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmanın sonuçları İngilizleri hayal kırıklığına uğrattı.

AB'den referandumla ayrılan İngiltere'de son anket sonuçları dikkati çekti.

Sonuçları Independent gazetesinde yayımlanan ankete katılanların yarıdan fazlası Brexit'in İngiltere'nin durumunu iyileştirmediği görüşünde.

Katılımcıların yüzde 57'si Başbakan Boris Johnson'ın referandum kampanyası sırasında gerçekleri değil yalan söylediğini ifade ederken, yüzde 59'una göre, Brexit, İngiltere'nin Avrupalı komşularıyla ilişkilerine zarar verdi.

Katılımcıların yarısından fazlası da Brexit'in bir dizi mal ve hizmete erişimi zorlaştırdığını düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 51'i yeniden referandum düzenlenmesini isterken, bu kişiler referandumda AB'ye katılma yönünde oy kullanacaklarını da söylüyor.

Sonuçlara göre, özellikle genç İngiliz seçmenler AB’ye yeniden üyelik için eskilerden çok daha hevesli.

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