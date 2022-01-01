Yaşam

ABD’de 2 bin 400'den fazla uçuş iptal edildi

ABD'de yeni yılın ilk gününde 2 bin 400'den fazla uçuşun, artan Covid-19 vakaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
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ABD ABD uçuşlar iptal

HABER MERKEZİ

ABD'de 2 bin 400'den fazla uçuş, artan yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Uçuş takibi yapan FlightAware web sitesine göre, ABD'nin doğu yakasında 2 bin 400'den fazla uçuş, havayolu şirketi çalışanlarının Covid-19'a yakalanması, personel eksikliği ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

En çok etkilenen sadece Chicago'da 800 uçuş yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

ABD genelinde ise 24 Aralık'tan bu yana 12 binden fazla uçuşun iptal edildiği belirtildi.

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