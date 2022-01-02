Van sınırında donarak ölen kadın, 2 çocuğunun canını kurtardı

HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistan üzerinden (Rojhilat) iki çocuğuyla birlikte Van’a girmek isteyen Afgan anne, şiddetli soğuk nedeniyle sınırda can verdi.

Edinilen bilgiye göre, sınırdan Van’a geçmek isteyen Afganistanlı göçmen kadın ve iki çocuğu zorlu kış şartlarında hayatta kalmaya çalıştı.

Soğuk havaya dayanamayan çaresiz kadın, donarak can verdi. Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü.

Annenin ölmeden önce çoraplarını çocuklarının ellerine geçirdiği görüldü.

Annenin cesedi sınırdaki köylüler tarafından bulundu.

VAN VALİLİĞİ: OLAY SINIRIN DİĞER TARAFINDAN YAŞANDI

Olayla ilgili Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları" şeklindeki paylaşım üzerine araştırma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir."

AFGANİSTAN'DAN GÖÇ

ABD'nin 31 Ağustos'ta 20 yıl boyunca bulunduğu Afganistan'dan çekilmesiyle ülkede kısa sürede kontrolü ele geçiren Taliban, büyük bir göçün yaşanmasına neden olmuştu.

Kısa sürede milyonlarca Afgan düzensiz göçmen çevre ülkelere ve Türkiye'ye göç etmişti.

Göç hareketliliği halen kendini göstermeye devam ediyor.