Politika

Papa: Kadınlar daha ne kadar şiddet görecek, artık yeter!

Vatikan'daki yeni yıl ayininde konuşan Papa Francis, "Artık yeter! Bir kadına şiddet uygulamak Tanrı'ya hakarettir" dedi.
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avrupa Papa Francis Vatikan kadına şiddet

HABER MERKEZİ

Vatikan'daki yeni yıl ayininde konuşan Papa Francis, "Kadınlar daha ne kadar şiddet görecek? Artık yeter" dedi.

Papa Francis Vatikan'da yaptığı yeni yıl konuşmasında, kadınlara yönelik şiddetin tanrıya yapılmış bir hakaret olduğunu belirtti.

Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda yönettiği ayinde Papa, konuşmasının önemli bölümünü Hz. Meryem'den örneklerle annelik ve kadınlara ayırdı.

Kadına şiddetin son bulması çağrısı yapan Papa, “Anneler hayatı bağışlıyor ve dünyayı koruyor. Onları korumak için daha çok çaba sarf edelim. Kadınlar daha ne kadar şiddet görecek. Artık yeter! Bir kadına şiddet uygulamak Tanrı'ya hakarettir” dedi.

85 yaşındaki Papa Francis, son yeni yıl ayinini 2019'da düzenlemişti.

 

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