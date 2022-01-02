Kazimi’ye ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili tüm belgeleri paylaşması çağrısı

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Irak’ta Fetih Koalisyonu, Başbakan Mustafa Kazimi’den ABD askerlerinin ülkeden çıkmasıyla ilgili tüm belgeleri sunmasını istedi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fetih Koalisyonu liderlerinden Ahmed Abdulhüseyin, Mustafa Kazimi hükümetinin ABD askerlerinin Irak’tan çıkmasıyla ilgili tüm belgeleri siyasi taraflara sunması gerektiğini belirtti.

Abdulhüseyin, “Çünkü şu an çıkmak bir yana ABD güçleri sürekli Irak’a yeni askeri konvoylar sokuyor” dedi.

ABD güçlerinin Irak’tan çekilmesiyle ilgili söylenenlerin net olmadığını kaydeden Abdulhüseyin, ABD güçlerinin ülkeyi terk etmemiş olması durumunda ‘Irak direniş cephesi’nin ABD askerleriyle savaşmak için tam hakka sahip olacağını savundu.

Abdulhüseyin, “ABD güçlerinin Irak’tan çıkma tarihi sona erdi, ülkede kalmaları için başka bir imkan tanınmayacak” ifadelerini kullandı.

Irak hükümeti tarafından 31 Aralık’ta yapılan açıklamada, ABD’li muharip güçlerin tümünün Irak’ı terk ettiği ve sadece askeri danışmanların kaldığı belirtilmişti.