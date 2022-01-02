Cizre’nin 61 yıllık çaycısı: Milletime hizmet etmekten gurur duyuyorum

CİZRE (K24)

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Celûyê Qehwecî (Kahveci Celû) olarak bilinen Abdulcelil Cazım (74), ilerleyen yaşına rağmen mesleğini aşkla sürdürüyor. O, enerjisini Kürtlerin kadim sanatçıları dengbêjlerin sesinden aldığını söylüyor.

Cazım, 61 yıllık süre zarfında zaman zaman başka işlere yönelmiş olsa da esas mesleğini terk etmemiş. Renkli bir kişiliğe sahip olduğu için halk tarafından çok sevilen Celûyê Qehwecî, bu mesleği sevdiği için sürdürdüğünü belirtiyor.

K24’e konuşan Abdulcelil Cazım, “61 yıldır bu işi yapıyorum. Milletime hizmet ediyorum. Dayımın yanında çıraktım, öyle öğrendim bu mesleği. İşimle gurur duyuyorum” diyor.

Cazım, dengbêjlere olan sevgisiyle çevresinde biliniyor. Cazım, her gün ünlü Cizreli dengbêj Mehme Arif Cizîrî’yi dinlediğini, onu dinlemediği günü yaşamış saymadığını söylüyor:

“Mehme Arif Cizîrî’nin sesini duymadığım gün kan vücudumda dolaşmıyor. Onu dinlemeyenler bu dünyadan bir şey anlamamış demektir. Onun sesini dinleyerek çalışıyorum. Dengbêjlik keyif, eğlence ve güzelliktir.”

Emektar kahveci, geliri ne olursa olsun gücü yettikçe bu mesleği sürdüreceğini söylüyor.