Suriye’de 2021’de 1271 kişi öldürüldü

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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 2021 yılında 1271 sivilin yaşamını yitirdiğini, bunların 104’ünün işkence altında hayatını kaybettiğini açıkladı.

2021 yılında Suriye’de yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin rapor yayınlayan SNHR, yaşamını yitiren 1271 kişiden 134’ünün kadın, 200’ünün ise çocuk olduğunu bildirdi.

Rapora göre, Suriye rejimi tarafından 261 kişi katledilirken, bunların 68’inin çocuk, 32’sinin kadın olduğu belirtildi.

65 sivilin ise Rusya tarafından öldürüldüğünün vurgulandığı raporda, bunların 32’sinin çocuk, 7’sinin kadın olduğu ifade edildi.

Terör örgütü DAİŞ’in 7 sivili, Suriye silahlı milis grupların da 24 kişiyi katlettiği bildirilirken, 2 sivilin ise Uluslararası Koalisyon güçleri tarafından öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Rapora göre, 820 sivil başka taraflar tarafından öldürülürken, bunlardan 178’inin çocuk, 91’inin ise kadın olduğu belirtildi.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından 75, Türkiye tarafından 30 kişinin öldürüldüğü, işkence altında 104, intihar eylemleri ve patlamalarda 111 ve kamplardaki yaşam şartlarının zorluğundan ötürü de bir grup sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

El-Hol Kampı başta olmak üzere DSG kontrolündeki bölgelerde 76 kişinin bilinmeyen silahlı taraflarca öldürüldüğü, bunların 10’unun çocuk 23’ünün kadın olduğu kaydedildi.

Raporda Suriye rejimi ve aynı safta savaşan milislerin geniş kapsamlı ve sistematik bir şekilde ölümler gerçekleştirdiği bildirilirken, Suriye’nin göçmenlerin dönüşü için güvenli olmadığı ifade edildi.