Başkan Barzani ve bağımsızlık konulu kitaba ABD’de birincilik ödülü

ERBİL (K24)

“Özgürlüğün eşiği, Mesud Barzani Kürdistan'ı bağımsızlığın eşiğine nasıl getirdi” isimli kitap uluslararası bir yarışmada birincilik ödülü aldı.

Kürt yazar Devan Yahya Xelil tarafından kaleme alınan “Özgürlüğün eşiği, Mesud Barzani Kürdistan'ı bağımsızlığın eşiğine nasıl getirdi” isimli kitap uluslararası ödül aldı.

Devan Yahya Xelil yaptığı açıklamada, “Özgürlüğün eşiği, Mesud Barzani Kürdistan'ı bağımsızlığın eşiğine nasıl getirdi isimli son kitabımın ABD’deki uluslararası yarışma birincilik ödülü almasından ötürü çok mutluyum” dedi.

Yarışma ‘En İyi Bağımsız Kitap Ödülü’ (BIBA) adı altında gerçekleştiriliyor.

Yarışmayı düzenleyen şirketin ABD merkezli olduğunu kaydeden Xelil, yarışmaya her yıl 1 milyonu aşkın kitabın katıldığını belirtti.

Xelil, yarışmaya katılan kitaplardan sadece 70’inin birincilik kategorisinde seçildiğini, kendi kitabının da bu kategoride yer alığını ifade etti.