Messi coronavirüse yakalandı

HABER MERKEZİ

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), takıma uygulanan PCR testlerinde 4 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın coronavirüse yakalandığı, sağlık protokolleri gereği karantinalarının başlandığı ifade edildi.

Bu duruma göre Lionel Messi ve diğer 3 futbolcu, 9 Ocak'ta oynanacak olan Lyon-PSG karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Messi, PSG kariyerinde forma giydiği 16 maçta 6 gol, 5 asist yaptı.