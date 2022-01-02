Spor

Messi coronavirüse yakalandı

Messi'nin coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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Messi
Messi
avrupa Messi PSG coronavirüs

HABER MERKEZİ

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), takıma uygulanan PCR testlerinde 4 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın coronavirüse yakalandığı, sağlık protokolleri gereği karantinalarının başlandığı ifade edildi.

Bu duruma göre Lionel Messi ve diğer 3 futbolcu, 9 Ocak'ta oynanacak olan Lyon-PSG karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Messi, PSG kariyerinde forma giydiği 16 maçta 6 gol, 5 asist yaptı.

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