Politika

Gözlemevi: İran ve Hizbullah Şam civarındaki varlıklarını güçlendiriyor

Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları’nın Suriye’nin başkenti Şam civarında varlıklarını güçlendirdiği bildirildi.
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Suriye'deki İran'a bağlı milisler
Suriye'deki İran'a bağlı milisler
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HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR), kaynaklara dayanarak yaptığı açıklamaya göre Hizbullah, başkent Şam’ın güneyinde Seyide Zeynep bölgesi yakınında, daha önce rejim güçleri tarafından keşif uçaklarının kullanımının yanı sıra Hava Kuvvetleri İstihbarat unsurlarının eğitimi için kullanılan eski bir askeri üssü genişletme çalışmalarına başladı.

Son birkaç gün içinde uzmanlar ve kendisine bağlı unsurların konuşlandığı üste kazı ve genişletme çalışmalarına başlayan Hizbullah, İran yapımı insansız hava araçlarını (İHA) İsrail tarafından hedef alınma korkusuyla daha önce kazdığı bodrumlara sakladı.

Açıklamada Hizbullah milislerinin, eskiden üs yakınlarındaki arazilerine sık sık gelen çiftçileri, tüm hızıyla devam eden kazı çalışmalarını görüntülemelerinden korktukları için kovdukları belirtildi.

SOHR ayrıca, Şam’ın batı kırsalındaki Dimas Askeri Havaalanı’na silah, mühimmat ve İHA üretimi için parça sevkiyatlarının ulaştığını bildirerek, “Dimas Askeri Havaalanı son dönemde neredeyse tamamen İran ve milislerinin kontrolüne geçti. İran’ın Suriye-Lübnan sınırına yakın bölgeye getirdiği stratejik silahları depolamak için havaalanı içinde ve çevresinde depolar için de kazılar sürüyor” şeklinde açıklama yaptı.

Gözlemevi’ne konuşan kaynaklar, Dimas havaalanında İran Devrim Muhafızları’ndan ve İran’da eğitim almış Hizbullah’a bağlı bazı uzmanların bulunduğunu belirtti.

Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) İran ve milislerini Suriye topraklarından çıkarmak için çalışmaya çağıran SOHR, Suriye halkının öldürülmesi ve yerlerinden edilmesinde rol oynayan İranlı milislerin cezalandırılmak üzere uluslararası mahkemelere çıkarılması gerektiğini vurguladı.

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