Politika

Silahlı gruplar Afrin’de 3 kişiyi kaçırıldı

Türkiye destekli silahlı gruplar Afrin’de üç kişiyi kaçırdı.
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kürdistan Afrin silahlı gruplar Rojava

HABER MERKEZİ

Afrin İnsan Hakları Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Cebhe eş-Şamiye (Şam Cephesi) adlı silahlı grup, 30 Aralık’ta Şiye beldesine bağlı Tirinde köyünde Mistefa Nasir Hemke adında bir sivili kaçırdı.

Açıklamada ayrıca, aynı silahlı grubun 26 ve 29 Aralık’ta Mabeta beldesinde iki kişiyi daha kaçırdı. Bu kişilerin akıbetleri hakkında henüz bir bilginin olmadığı belirtildi.

18 Mart 2018 yılında Afrin’in Türkiye’nin desteklendiği silahlı grupların kontrolüne girmesinden buna binlerce kişi kaçırıldı. Bunlardan bazlarının para karşılığı serbest bırakıldığı biliniyor, birçoğunun da nereye götürüldüğü bilinmiyor.

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