‘ABD istihbaratı DAİŞ/Horasan’a odaklandı’

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New York Times gazetesinin haberine göre, ABD'li istihbarat yetkilileri bu bilgileri saldırıya karıştığı düşünülen DAİŞ/Horasan hücresine erişmek için kullanarak, bu hücrenin Batı ülkelerine karşı gelecekte ne tür saldırılar planlayacağını bulmaya çalışıyor.

DAİŞ-Horasan örgütünün Ağustos ayında Kabil Uluslararası Havaalanı yakınlarında düzenlediği saldırıda 3’ü ABD askeri olmak üzere 180’den fazla kişi hayatını kaybetti.

DAİŞ-Horasan örgütü, patlamaya neden olan canlı bombanın adının Abdurrahman el-Logari olduğunu bildirerek saldırıyı üstlendi.

ABD’li yetkililer, Logari’nin iş için sık sık Hindistan ve Pakistan’ı ziyaret eden Afgan bir tüccarın oğlu olduğunu, DAİŞ/Horasan’a katılmadan önce Yeni Delhi yakınlarındaki Manaf Rachna Üniversitesi’nde mühendislik okumak için 2017’de Hindistan’a yerleştiğini söylüyor.

Gazetenin haberine göre, Logari Eylül 2017’de Yeni Delhi’de bir intihar saldırısı gerçekleştirmenin eşiğindeydi, ancak CIA bunu ortaya çıkardı ve Hint istihbarat ajanlarına bildirdi.

Hindistan’daki yetkililer saldırıyı engelledi ve Logari’yi CIA’e teslim etti. CIA onu Afganistan’a, Bagram Hava Üssü’ndeki Parwan Hapishanesi’ne gönderdi. Kabil’in 15 Ağustos’ta düşmesinden sonra yaşanan kaosun ortasında kendisi ve birkaç bin örgüt mensubunun serbest bırakılıncaya kadar orada kaldı.

Logari, 26 Ağustos 17:48’de giysisinin altına 25 kiloluk patlayıcı yelek giyerek, Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’na girmeyi ümit edenlerin üstünü arayan bir grup ABD askerinin yanına yürüdü.

İntihar yeleği için alışılmadık derecede büyük olan bombayı patlatmadan önce aranmak için bekledi ve kendisini ile yaklaşık 180’den fazla kişiyi öldürdü.

ABD’li yetkililere göre, bu saldırı, DAİŞ/Horasan örgütünün imajını, Taliban’ın ülkeyi yönetme kabiliyetine yönelik büyük bir tehdit olarak parlatmasına neden oldu.

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christine Abizaid, Eylül ayında Georgia eyaletinde düzenlenen bir ulusal güvenlik konferansında, “DAİŞ/Horasan örgütü, o dönemde ulusaşırı sahnede kendileri için oldukça tatmin edici olabilecek bir şekilde bazı ün kazandı” ifadelerini kullanmıştı.

Abizaid, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinden sonra bu ülkeden ABD'ye ve Batı'ya gelen "en büyük tehlikenin" El Kaide'den değil bu örgütten gelebileceği konusunda uyarmıştı.

ABD Savunma Bakanı’nın Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl ise, Ekim ayında Senato’daki Silahlı Hizmetler Komitesi’ne DAİŞ/Horasan’ın 2022’de ABD’ye saldırabileceğine inandığını bildirmişti.