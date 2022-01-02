Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde 3 can kaybı, 134 vaka

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirdi, 134 vaka tespit edildi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Covid-19 bilanço

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 2 bin 858 Covid-19 testi yapılırken, 134 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 83 kişi sağlığına kavuştu, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 672 bin 663 Covid-19 testi yapılırken, 380 bin 941 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Şimdiye kadar 372 bin 314 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 116 kişi yaşamını yitirdi.

Dün Covid-19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmiş, 64 vaka tespit edilmişti.

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