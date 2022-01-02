Politika

Irak: 2022’de modern bir hava savunma sistemi hizmete girecek

Irak, 2022 yılında yeni ve gelişmiş bir hava savunma sisteminin hizmete gireceğini duyurdu.
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Irak Irak modern hava savunma sistemi açıklama

HABER MERKEZi

Hava Savunma Komutanı Korgeneral Muin es-Saidi, Irak resmi ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, hava savunma alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ın halihazırda maliyeti ödenmiş ve ön incelemesi yapılmış gelişmiş bir radar algılama sistemine sahip olduğuna işaret eden Saidi, "Irak hava sahası, radar tespit sisteminin mevcut yetenekleri dahilinde tamamen güvence altında. Şu ana kadar Irak semalarını hedef alan herhangi bir ihlal veya hava tehdidi kaydedilmedi" dedi.

Saidi, 2022 yılı içerisinde Irak'ta modern bir hava savunma sisteminin hizmete gireceğini kaydetti.

Şu anda da Hava Savunma Komutanlığına bağlı silah ve teçhizat onarım laboratuvarında insansız hava aracı (İHA) üretimi için çalışıldığını aktaran Saidi, daha düşük maliyet ve yüksek verimlilikle İHA'lar ile uzun menzilli İHA'ların üretiminde kayda değer ilerleme olduğunu söyledi.

Iraklı güvenlik uzmanları, mevcut hava savunma sistemlerinin, ülkenin büyüklüğüne ve askeri alandaki son gelişmelere uygun olmadığını ifade ediyor.

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