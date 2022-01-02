Van ve Erzincan'da eğitime kar engeli
HABER MERKEZİ
Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, şunları söyledi:
"Sevgili Öğrenciler, kıymetli öğretmenlerimiz, olumsuz hava şartları nedeniyle 03.01.2022 Pazartesi günü Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba İlçelerinde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir."
Erzincan Valiliği de, olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde tüm okullar 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildiğini ilan etti.
Valilikten yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.