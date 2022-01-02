Van ve Erzincan'da eğitime kar engeli

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Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, şunları söyledi:

"Sevgili Öğrenciler, kıymetli öğretmenlerimiz, olumsuz hava şartları nedeniyle 03.01.2022 Pazartesi günü Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba İlçelerinde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir."

Erzincan Valiliği de, olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde tüm okullar 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildiğini ilan etti.

Valilikten yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.