‘Kerkük’ün dayatmayla atanmış valisi işlediği suçların hesabını verecek’

ERBİL (K24)

10 Ekim 2021’de yapılan genel seçimlerde Kürdistan Demokrat Partisi’nden (KDP) Kerkük’te aday olan ve seçilen Şaxewan Abdullah, Kerkük kent merkezi ve çevresindeki trafik levhalarında Arapça ve İngilizce ile birlikte yer alan Kürtçe yazıların kaldırılmasına sert tepki gösterdi.

K24 haber bültenine katılan Şaxewan Abdullah, Kürt dilinin anayasada yer alan resmi bir dil olduğunu belirterek, Kerkük’ün dayatmayla atanmış valisi Rakan Cuburi’nin kararının anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

“16 Ekim olaylarından sonra Kerkük’te durum gün geçtikçe kötüye gidiyor” diyen Şaxewan Abdullah, söz konusu kararın şoven aklın bir tezahürü olduğunu vurguladı.

Kararın geri çekilmesi için yetkililerle temasa geçtiğini belirten KDP Kerkük Parlamenteri, Kürt çiftçilerin topraklarına el konulma planları başta olmak üzere Kerkük’te Kürtlere yönelik hak ihlallerinin tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı.

“Rakan Cuburi Kerkük’te işlediği tüm suçların hesabını verecek ve bir aya kalmaz Kerkük’ü terk edecek” diyen Abdulah, Cuburi’nin yasalara göre 9 Şubat’ta Kerkük’ten ayrılması gerektiğini ifade etti.

Şaxewan Abdullah, Kerkük’te yeni valinin belirlenmesi sürecinde Kürt siyasi taraflarının birlikte hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.