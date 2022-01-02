Başika’daki TSK üssüne roketli saldırı

ERBİL (K24)

İranlı general Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi lideri Ebu Mehdi Mühendis’in öldürülmesinin ikinci yıldönümünün arefesinde Türk Silahlı Kuevvetleri’nin konuşlu olduğu Başika sınırındaki Zelkan üssü yakınlarına 10’dan fazla roket atıldı.

Türkiye saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Başika bölgesinde 2015’ten bu yana konuşlu bulunan TSK üssüne 15 Nisan ve 12 Ağustos 2021 tarihlerinde de roketli saldırılar gerçekleşmişti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, nisan ayındaki saldırıyı resmi açıklamayla duyururken ağustostaki saldırıya ilişkin bir açıklama yapmamıştı.