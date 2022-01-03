Politika

Biden’dan Ukrayna’ya Rusya karşısında destek: Kati surette karşılık vereceğiz

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e Rusya'nın işgali durumunda destek taahhüdünü yineleyerek, “ABD ve müttefikleri kati surette karşılık verecek” dedi.
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Joe Bidem-Vladimir Zelenskiy
Joe Bidem-Vladimir Zelenskiy
ABD Joe Biden Ukrayna destek Rusya

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e "ABD, müttefikleri ve ortakları, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgali durumunda kati surette karşılık verecek" taahhüdünde bulundu.

İki lider, gelecek hafta başlayacak NATO-Rusya Konseyi'ndeki ikili Stratejik İstikrar Diyaloğu ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki diplomatik çabalara da desteğini dile getirdi.

Biden, görüşmede ayrıca ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, Donbas'taki gerilimi azaltmak için güven artırıcı tedbirlere ve Minsk Anlaşması'nın uygulanması için aktif diplomasiye desteğini yineledi.

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