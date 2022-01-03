Spor

Barcelona 2022’ye 3 puanla başladı

İspanya La Liga'nın 19’uncu haftasında Barcelona, deplasmanda Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.
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avrupa Mallorca Barceolona La Liga

HABER MERKEZİ

Ronald Koeman'ın teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından Xavi'yi başa geçiren fakat istediği sürekli çıkışı bir türlü yakalayamayan Barcelona, 2022'ye galibiyetle başladı.

Mallorca'nın sahasında oynanan karşılaşmanın 44’üncü dakikasında bu sezon çokça eleştiriye maruz kalan Hollandalı forvet Luuk de Jong, takımını öne geçiren golü attı.Uzatma dakikalarında Barcelona kalecisi Ter Stegen önemli kurtarışlara imza attı. Barcelona, Mallorca'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Barcelona, puanını 31'e çıkardı. Lider Real Madrid'den bir maçı eksik olan Katalan ekibi, başkent ekibinin 15 puan arkasına yerleşti.

Mallorca ise 20 puanda kaldı.

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