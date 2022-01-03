Politika

Irak’ta ‘Kasım Süleymani’ tatili

Kasım Süleymani ile Ebu Mehdi Mühendis’in öldürülmesinin yıldönümü nedeniyle Irak’ın birçok vilayetinde resmi tatil ilan edildi.
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Irak Kasım Süleymani Ebu Mehdi Mühendis Haşdi Şabi Irak

BAĞDAT (K24)

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, 2 yıl önce bugün, ABD tarafından Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda hava operasyonu sonucu öldürüldü.

Olayın yıldönümü nedeniyle; Bağdat, Selahaddin, Anbar, Ninova, Diyala, Vasıt, Zikar, Babil, Basra, Necef, Kerbela, Misan, Divaniye ve Kerkük’te resmi tatil ilan edildi.

Şii milis grupları Süleymani ve Mühendis için birkaç gündür anma hazırlığı yapıyordu.

Dün gece de bazı Şii çevreler ile Haşdi Şabi yanlıları gösteriler düzenledi. Anma ve protestoların bugün de sürmesi bekleniyor.

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