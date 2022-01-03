Irak’ta ‘Kasım Süleymani’ tatili

BAĞDAT (K24)

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, 2 yıl önce bugün, ABD tarafından Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda hava operasyonu sonucu öldürüldü.

Olayın yıldönümü nedeniyle; Bağdat, Selahaddin, Anbar, Ninova, Diyala, Vasıt, Zikar, Babil, Basra, Necef, Kerbela, Misan, Divaniye ve Kerkük’te resmi tatil ilan edildi.

Şii milis grupları Süleymani ve Mühendis için birkaç gündür anma hazırlığı yapıyordu.

Dün gece de bazı Şii çevreler ile Haşdi Şabi yanlıları gösteriler düzenledi. Anma ve protestoların bugün de sürmesi bekleniyor.