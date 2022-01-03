Doğu Kürdistanlı Kürtçe öğretmeni cezaevine giriyor

ERBİL (K24)

Nûjîn Derneği üyesi ve Kürtçe öğretmeni Zara Muhammedi, katıldığı aktiviteler nedeniyle geçtiğimiz yıl Sine Devrim Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İtiraz üzerine Muhammedi’nin cezası 5 yıla indirilmişti.

Nûjîn Derneği’nden yapılan açıklamada, verilen ceza hukuksuz ve belgesi şeklinde nitelendirildi.

Zara Muhammedi’nin teslim olması için kendisine kısa bir süre tanındığı kaydedildi.

Doğu Kürdistan’ın Sine kentinde bulunan Nûjîn Derneği, Kürt dili, kültürü ve edebiyatıyla ilgili çalışmalar yürütüyor.