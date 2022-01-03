Kerkük’te DAİŞ sığınakları imha edildi

KERKÜK (K24)

Kerkük Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri Kerkük vilayetinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 30 kişinin gözaltına alındığı, örgüte ait iki sığınağın da imha edildiği belirtildi.

Operasyonda ayrıca, bir miktar patlayıcının ele geçirildiği kaydedildi.

2014 yılında Irak’ta birçok bölgeyi ele geçiren DAİŞ’e karşı 2017 yılında “zafer” ilan edildi ancak örgüt halen uyuyan hücreleri vasıtasıyla terör saldırıları düzenliyor.

Özellikle Ninova, Kerkük, Selahaddin, Diyala ve Anbar’da sık sık saldırılar düzenleniyor.