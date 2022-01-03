ABD üssüne bomba yüklü İHA’larla saldırı

ERBİL (K24)

Edinilen bilgiye göre kısa süre önce ABD’nin Bağdat Havalimanı'ndaki Victoria askeri üssüne bomba yüklü iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildi.

Uluslararası Koalisyon'dan bir kaynağın AFP'ye verdiği bilgiye göre bomba yüklü iki İHA, ABD güçleri tarafından havada vurularak düşürüldü.

Saldırıda herhangi bir kaybın yaşanamdığı kaydedildi.

Saldırının, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ölüm yıldönümüne denk gelmesi dikkat çekti.

Süleymani ve Mühendis, 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanı’nda ABD tarafından hava saldırısında öldürülmüştü.

Iraklı milis grupları daha önce de ABD güçlerine yönelik “intikam saldırıları” gerçekleştirmişti.