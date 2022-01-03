Suriye’de rejim askerlerine roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var
HABER MERKEZİ
Suriye resmi haber ajanı SANA’nın haberine göre, DAİŞ tarafından ülkenin doğusunda bir askeri konvoya dün akşam saat 19.00 sıralarında roketli saldırı düzenlendi.
Saldırıda 5 asker öldü, 20 asker de yaralandı.
Bir süredir rejimin askeri konvoyları DAİŞ tarafından saldırılara uğruyor.
Geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen saldırıda 14 asker ölmüş, 3 asker de yaralanmıştı.
DAİŞ, Suriye’nin doğusunda Irak sınırındaki bölgede varlık göstermeye devam ediyor.