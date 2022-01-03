Politika

Suriye’de rejim askerlerine roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var

DAİŞ tarafından Suriye rejimi ordusuna düzenlenen saldırıda ölen ve yaralanan askerler olduğu bildirildi.
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suriye Suriye DAİŞ

HABER MERKEZİ

Suriye resmi haber ajanı SANA’nın haberine göre, DAİŞ tarafından ülkenin doğusunda bir askeri konvoya dün akşam saat 19.00 sıralarında roketli saldırı düzenlendi.

Saldırıda 5 asker öldü, 20 asker de yaralandı.

Bir süredir rejimin askeri konvoyları DAİŞ tarafından saldırılara uğruyor.

Geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen saldırıda 14 asker ölmüş, 3 asker de yaralanmıştı.

DAİŞ, Suriye’nin doğusunda Irak sınırındaki bölgede varlık göstermeye devam ediyor.

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