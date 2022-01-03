Güney Kore’de Omicron kaynaklı ilk ölümler

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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore’nin başkenti Seul'e 329 kilometre uzaklıktaki Gwangju şehrinde 90'lı yaşlardaki iki hasta, Covid-19’un Omicron varyantına yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, hastaların geçen hafta iki gün arayla hayatını kaybettiğini açıklarken, ülkede Omicron varyantı kaynaklı ilk ölümler kayıtlara geçti.

Omicron ile mücadelenin sürdüğü ülkede, Covid-19 kısıtlamaları 16 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

Son 24 saatte 3 bin 129 yeni vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 642 bin 207 Covid-19 vakası tespit edilirken virüs kaynaklı can kaybı sayısı da 36 artarak 5 bin 730'a yükseldi.