Sağlık

Güney Kore’de Omicron kaynaklı ilk ölümler

Güney Kore’de yeni tip coronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantı nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Güney Kore Covid-19 Omicron varyantı ilk ölümler

HABER MERKEZİ

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore’nin başkenti Seul'e 329 kilometre uzaklıktaki Gwangju şehrinde 90'lı yaşlardaki iki hasta, Covid-19’un Omicron varyantına yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, hastaların geçen hafta iki gün arayla hayatını kaybettiğini açıklarken, ülkede Omicron varyantı kaynaklı ilk ölümler kayıtlara geçti.

Omicron ile mücadelenin sürdüğü ülkede, Covid-19 kısıtlamaları 16 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

Son 24 saatte 3 bin 129 yeni vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 642 bin 207 Covid-19 vakası tespit edilirken virüs kaynaklı can kaybı sayısı da 36 artarak 5 bin 730'a yükseldi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv