Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 6 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 6 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 3 bin 794 Covid-19 testi yapılırken, 175 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 119 kişi sağlığına kavuşurken, 6 kişi yaşamını yitirdi.

1 gün içerisinde en çok vaka Erbil’de, en çok can kaybı ise Süleymaniye’de görüldü.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 676 bin 457 Covid-19 testi yapılırken, 381 bin 116 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 372 bin 433 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 122 kişi yaşamını yitirdi.

1561 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.