Irak’ın güncel nüfusu açıklandı

HABER MERKEZİ

Irak Planlama Bakanlığı, ülkenin güncel nüfusunu açıkladı.

Irak Planlama Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2021 yılında ülke nüfusunun 41 milyon 190 bin 658 olduğu belirtildi.

Ülkedeki erkek nüfusunun 20 milyon 810 bin olduğu kaydedilirken, kadın nüfusunun ise 20 milyon 380 bin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, nüfusun 28 milyon 779 bininin şehirlerde yaşadığı, 12 milyon 411’inin ise kırsalda yaşadığı bildirildi.

Başkent Bağdat’ın ülkenin en kalabalık kenti olduğunun kaydedildiği açıklamada, kentin nüfusunun 8 milyon 780 bin olduğu ifade edildi.