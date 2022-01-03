Dengbêj Esker Cizîrî’nin oğlu: Babamın yolundan ilerleyeceğim

DİYARBAKIR (K24)

Cizreli ünlü dengbêj Esker Cizîrî geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Ocak 2021’de 66 yaşında hayatını kaybetmişti.

Cizîrî, Şirîn Cizîra Botan, Roja Rehnî ve Eşqa Şirînê gibi eserleriyle sevenlerinin gönlünde taht kurmuştu.

K24’e konuşan dengbêj Esker Cizîrî’nin oğlu İshak Cizîrî, uzun zamandır dengbêjlikle ilgisinin olduğunu belirterek, “Rahmetli babamın izinden yürüdüm. Büyük bir aşkla babamı dinliyordum. Maalesef babam erken yaşta aramızdan ayrıldı. Babamın sazını elime alarak, elimden geldiğince onun yolundan gitmeye niyetliyim” dedi.

Denbêjlik yapmayı sürdürmek istediğini dile getiren İshak Cizîrî, şunları kaydetti:

“Babamın isminin kaybolmasını istemiyorum. Programlar hazırlamam, klipler çekmem gerekir. Maalesef bunlara imkanım yok. İmkan olsa kendimi tanıtmak istiyorum. Babamın seveni çoktu. Meraklanmasınlar, babamın sazı elimde ve onu asla bırakmayacağım. Ben de dengbêjliği öğreneceğim. Çocuklarım da büyüdüğünde onlara saz çalmayı öğreteceğim ki dengbêjliği devam ettirsinler. Cizira Botan dengbêjliği kadimdir, devam etmesi gerekir.”

ESKER CIZÎRÎ

Cizreli ünlü dengbêj Esker Cizîrî geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Ocak 2021’de 66 yaşında hayatını kaybetmişti.

Cizîrî, Şirîn Cizîra Botan, Roja Rehnî ve Eşqa Şirînê gibi eserleriyle sevenlerinin gönlünde taht kurmuştu.

Kendi eserlerinin yanı sıra Mihemed Arif Cizîrî ile Hesen Cizîrî’nin eserlerini okuyan Cizîrî, dengbejlik geleneğinin yeni nesillere aktarılmasında büyük rol oynamıştı.

1955’te Cizre’de dünyaya gelen Esker Cizîrî, 1970 yılında dengbejlik ve müzikle ilgilenmeye başlamıştı.

Dengbejlik kültürünün gelişimi ve sevilmesinde büyük bir role sahip olan Cizirî, 600 civarı eseri ezbere biliyordu.

Cizirî, evli ve 9 çocuk babasıydı.

Babası Eliyê Mistefa da Botan’ın tanınan dengbejlerinden olan Cizîrî’nin, babasının etkisinde kalarak dengbejliğe başladığı biliniyor.

Cizîrî, Şirîn Cizîra Botan, Roja Rehnî ve Eşqa Şirînê gibi eserleriyle sevenlerinin gönlünde taht kurmuştu.